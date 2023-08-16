В Уфе к 450-летнию столицы откроют Центр фехтования

В 2024 году Уфа в честь своего 450-летнего юбилея получит один из наиболее значимых подарков – Центр фехтования республики. Об этом сообщает Администрация города. Новый спортивный объект расположится в районе Затон-Восточный в квартале, ограниченном улицами Шмидта, Ахметова, дорогой Уфа-Затон и рекой Белой.

В настоящее время успешно завершены земляные работы, и уже начато погружение свай для закладки фундамента. Следующим этапом станет монтаж металлических конструкций, который начнется в сентябре этого года. Строительство идет согласно плану, и к концу четвертого квартала будущего года в городе появится площадка для фехтования. Центру будет присвоено имя выдающегося тренера СССР по фехтованию Рамиля Аюпова.

В центре на первом этаже будут расположены вестибюль, гардероб, универсальный спортзал, помещение для судей, комментаторская, тренерские, раздевалки, буфет, специализированный спортзал, а также место для проведения допинг-контроля, сауна, магазин спорттоваров и медико-восстановительный блок. Второй этаж будет оборудован пятью административными помещениями, конференц-залом, операторской, тренажерным залом, спортзалом для индивидуальных занятий, комнатой отдыха и раздевалками. Также на втором этаже будет организована выставочная зона, посвященная спортивным достижениям.

Помимо тренировочных занятий, в этом спорткомплексе будут проводиться соревнования различного масштаба: республиканские, межрегиональные и всероссийские. Его общая площадь составит 6 500 квадратных метров, а на трибунах смогут разместиться 350 болельщиков.