В Уфе подросток устроил стрельбу с балкона квартиры

В МВД по республике сообщили об инциденте, который произошел накануне в Уфе: молодой человек устроил стрельбу.

Сообщается, что на улице Гагарина были слышны звуки, схожие с выстрелами из пневматического оружия. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что стреляли с балкона квартиры.

Выяснилось, что стрелял 15-летний подросток, взявший без разрешения пневматический пистолет, который принадлежал его отцу. Правоохранители изъяли оружие и отправили его на экспертизу.