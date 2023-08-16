В Башкирии спасатели пришли на помощь заблудившейся семье

Минувшей ночью в службы спасения поступило экстренное уведомление о том, что семья из пяти человек (мать, отец, бабушка, дедушка и 11-летний ребенок) передвигались на автомобиле из города Гай Оренбургской области в деревню Таштугай Хайбуллинского района.

Остановились и решили спуститься к реке Таналык. Однако машина сломалась, и семья была вынуждена остаться на месте остановки. При этом они не смогли точно определить свое местоположение.

Сотрудники спасательной службы госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям связались с заблудившейся семьей и помогли им определить координаты своего местоположения. После этого спасатели нашли семью и эвакуировали ее в ближайший населенный пункт, сообщает пресс-служба ведомства.