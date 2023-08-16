В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о профилактике отравления консервированными грибами

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, что консервировать грибы, мариновать и солить их рекомендуется в строгом соответствии с рецептом – с достаточным количеством соли и уксуса.

После того, как консервы заготовлены на зиму, их необходимо поместить в холодильник и хранить именно там либо в прохладном погребе.

Если грибные заготовки хранить дома при комнатной температуре, то они могут стать источником смертельно опасного заболевания – ботулизма. Первые симптомы: тошнота, рвота, диарея, головокружение, нарушение зрения, обильное слюноотделение и другие.