В Башкирии 13-летний мотоциклист сбил 5-летнего мальчика

В Кармаскалинском районе в деревне Кулушево мотоциклист сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребёнок с тяжёлыми травмами госпитализирован.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД водителя установили. Им оказался 13-летний местный житель. Он, управляя мопедом, совершил наезд на пятилетнего мальчика. Испугавшись, он скрылся с места ДТП.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К слову, этим летом семиклассник уже попадал в поле зрения инспекторов. 23 июня он со своим одноклассником, управляя питбайком, при развороте столкнулся с Mitsubishi RVR.