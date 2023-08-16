В Башкирии 13-летний мотоциклист сбил 5-летнего мальчика

В Кармаскалинском районе в деревне Кулушево мотоциклист сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребёнок с тяжёлыми травмами госпитализирован.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД водителя установили. Им оказался 13-летний местный житель. Он, управляя мопедом, совершил наезд на пятилетнего мальчика. Испугавшись, он скрылся с места ДТП.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К слову, этим летом семиклассник уже попадал в поле зрения инспекторов. 23 июня он со своим одноклассником, управляя питбайком, при развороте столкнулся с Mitsubishi RVR.
В результате ДТП он и его друг были доставлены в больницу. В отношении родителей составили административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это право. Аналогичная процедура проведена и сейчас. Материал за ненадлежащее воспитание своих детей направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос постановки несовершеннолетнего на профилактический учёт.