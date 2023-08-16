В Уфе продолжается работа по замене старого уличного освещения на современные системы

В Уфе продолжается замена осветительных приборов в рамках программы энергосервисных мероприятий. По состоянию на сегодняшний день около 20% общего числа светильников в городе уже заменены. В цифрах – 9 062 из 44 392. Этой информацией в своих социальных сетях поделился глава администрации города Ратмир Мавлиев.

В первую очередь замена светильников проведена на главных транспортных магистралях и в отдаленных микрорайонах города: на проспекте Салавата Юлаева, улице Сипайловской, а также на улицах Нижегородки Ленинского района столицы. Также работы выполнены во дворах микрорайонов Сипайлово, Инорс, Затон и Черниковка.

Кроме того, до начала нового учебного года планируется произвести замену старых натриевых и ртутных светильников на современное светодиодное освещение на территориях всех школ Уфы. Данные работы уже завершены в более чем 50 школах, в общей сложности в городе насчитывается около 130 общеобразовательных учреждений.

Модернизация наружного освещения способствует повышению безопасности дорожного движения и позволяет сократить затраты на электроэнергию, подчеркнул Ратмир Мавлиев.