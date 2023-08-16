В Башкирии с начала года произошло 177 ДТП с участием мотоциклистов

В Башкортостане началась операция «Мотоцикл». С начала года водители двухколёсного транспорта совершили 177 ДТП. Каждый четвёртый пострадавший – несовершеннолетний.

В эти дни сотрудники ГИБДД проверяют не только документы на транспорт и водительские удостоверения, но и смотрят на специальную экипировку. Например, шлем, наколенники и налокотники.

Впрочем, при несоблюдении правил вождения не спасёт и экипировка. Так, в Гафурийском районе на железнодорожном переезде 15-ти летний подросток объехал колонну автомобилей, въехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате мальчик погиб.