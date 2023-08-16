Жители Башкирии смогут полюбоваться крупным суперлунием

Жители Башкирии станут свидетелями самого крупного суперлуния этого года. Космическое явление ожидается в конце августа.
На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18:52, а фазу полнолуния примет 31 августа в 04:37 по московскому времени. В эту ночь можно будет наблюдать самую красивую и большую Луну в году: видимая часть Луны станет на 20процентов больше и на 30 процентов ярче.
Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Тогда с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Фото: ИА Башинформ.