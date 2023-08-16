Жители Башкирии смогут полюбоваться крупным суперлунием

На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18:52, а фазу полнолуния примет 31 августа в 04:37 по московскому времени. В эту ночь можно будет наблюдать самую красивую и большую Луну в году: видимая часть Луны станет на 20процентов больше и на 30 процентов ярче.