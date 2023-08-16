В Уфе извращенец напугал девушку в подъезде

15 августа в социальных сетях широко распространилась видеозапись с камеры слежения из подъезда многоэтажного дома в Уфе.
На кадрах хорошо видно, как девушка зашла в подъезд, но за ней увязался неизвестный, который держал руки в районе ширинки. Раздался громкий крик, на который выглянули жильцы дома. Испугавшись неизвестный мужчина поспешил покинуть дом.
Как сообщили в МВД региона, случившееся зафиксировали в доме по улице Менделеева. В ведомство поступило заявление о неподобающем поведении мужчины. Теперь произошедшее расследует полиция, ведутся поиски хулигана.