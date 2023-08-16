Врачи районной больницы спасли жизнь женщине с опасным сердечным заболеванием

Жительница села Дуван Лидия Корякова считает рентген-хирурга Евгения Закирова и терапевта Маргариту Дульцеву своими ангелами-хранителями – ведь они спасли ей жизнь. Об этом в своем телеграм-канае рассказал руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Специалисты провели сложную операцию с использованием передовых технологий в стенах центральной районной больницы благодаря ангиографическому комплексу, который был установлен в Месягутовскую ЦРБ сравнительно недавно.

Лидия Георгиевна всю свою жизнь отдала школе – работала учителем биологии и сейчас находится на пенсии. В 2018 году у нее возникли проблемы с сердцем. Ей сделали коронарографию, провели диагностические процедуры и назначили лечение. Состояние пациентки улучшилось.

А в 2021 году после перенесенной коронавирусной инфекции сердце снова стало беспокоить женщину. Врачи приняли решение о неотложном стентировании сосудов и коронарных артерий. При этом пожилой пациентке не потребовалась ехать в Уфу: операцию сделали дома – в Месягутовской ЦРБ.