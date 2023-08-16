Премьер-министр Башкирии встретился с главой правительства Казахстана

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров встретился в Астане с руководителем правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. По итогам прошлого года товарооборот между республиками увеличился почти на десять процентов. В этом году рост составил уже более четырёх процентов.