Премьер-министр Башкирии встретился с главой правительства Казахстана

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров встретился в Астане с руководителем правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. По итогам прошлого года товарооборот между республиками увеличился почти на десять процентов. В этом году рост составил уже более четырёх процентов.
Особый интерес стороны имеют в области промышленности. Представители Башкортостана провели переговоры с одной из компаний горной отрасли Казахстана, с которой обсудили перспективы работы Сибайского горно-обогатительного комбината. Также интерес у представителей соседней страны вызвал туристический проект для людей старшего возраста «Башкирское долголетие».