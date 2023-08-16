Из Уфы на Донбасс выехала очередная колонна с гумпомощью для мобилизованных и добровольцев

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова из Уфы на Донбасс выехала очередная колонна с гуманитарной помощью для мобилизованных и добровольцев из нашей республики. В состав гумконвоя вошли 19 единиц техники, в том числе 14 грузовых автофургонов, часть из которых присоединилась по пути следования.