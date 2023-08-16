Башкирия из федерального бюджета получит почти 6 млн рублей на проведение спортивного мероприятия

Объем финансирования Уфимского международного марафона в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» составит 5,9 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Об этом информирует Министерство туризма и предпринимательства республики. Эта сумма на 1,1 млн рублей выше первоначального размера финансовой поддержки.

Оргкомитет марафона сообщает, что в текущем году в проекте примут участие порядка 7 тысяч человек. Каждый получит стартовый пакет, в который входят оригинальная футболка, подарки от партнеров и, по достижении финиша, медаль Уфимского международного марафона. Также лидеров марафона ожидают ценные призы.

Участникам будут предложены следующие дистанции для бега и скандинавской ходьбы: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Дополнительно планируются детские забеги на дистанциях от 50 до 400 метров, которые состоятся 2 сентября. Также пройдут соревнования по спидскейтингу, где участники на скоростных роллерах преодолеют 10 км.

В прошлом году Уфимский международный марафон установил новый рекорд за восемь лет своего существования и привлек к участию 5,5 тысячи человек. Среди них были любители бега из 23 стран, 35 регионов и 245 городов. Самому взрослому участнику было 87 лет, а самому младшему – всего семь месяцев (он «участвовал» соревнованиях в коляске вместе со своими родителями). Кроме того, по итогам 2021 года Уфимский международный марафон вошел в Топ-5 марафонов России.