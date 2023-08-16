В одном из корпусов общежития Уфимского университета науки и технологий завершается ремонт

Уфимский университет науки и технологий готовится к учебному году. В одном из корпусов общежития вуза завершается ремонт. Внутри – отдельные душевые, кухни. Стало больше пространства: использовали кладовые. Для проживания в этом году необходимы места для шести тысяч студентов. У университета 15 корпусов общежитий. Планируют продолжать ремонт.

Об эстетике если бы даже и не думали, пластик не смогли бы установить согласно нормативам. Плитка в душевых у студентов керамогранитная. Проверить качество ремонта в обновлённом общежитии пришёл ректор университета. Вадим Захаров, будучи студентом, сам жил в одном из корпусов.

Комнаты двух- и трёхместные объединены в блоки. На каждую такую коммунальную квартиру – один санузел, душ и кухня. Количество мест в девятом корпусе общежития увеличили, расширили пространство за счёт кладовых – использовали неиспользуемое.