Каратист из Уфы завоевал золото на международных играх

Домой вернулся победитель II Игр стран СНГ по карате. У входа в уфимский аэропорт с хорошим настроением Эрнеста Шарафутдинова встретила вся спортивная команда и тренеры.

Международные соревнования прошли в Могилёве. Участие принимали 2000 спортсменов из 23 стран. Всего башкирский каратист провел шесть поединков. В одной четвёртой финала Эрнест встретился со спортсменом из Беларуси, в полуфинале – из Армении. Самая трудная встреча прошла у Эрнеста в финале. Там он состязался с каратистом из Казахстана Абильмансуром Батыргали. Несмотря на сложности, Эрнест победил соперника: 7:4 – тем самым завоевал золото международных игр.