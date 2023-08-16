Спортсмен из Уфы стал серебряным призёром чемпионата ПФО по дрифту

Это одна из дисциплин автоспорта, где нужно на скорости пройти сложные виражи с использованием управляемого заноса. Небольшие отметины на переднем колесе – единственное существенное повреждение автомобиля. Серебряный призёр чемпионата Приволжского федерального округа «Дрифт Z» в Набережных Челнах Дмитрий Пронь остался доволен выступлением как своим, так и команды.
Там ему помогали менеджер, механик, а также споттер – специалист, отвечающий за составление тактики на заезд.
Свою Toyota Altezza Пронь подготовил еще в 2021, и уже полтора сезона он выступает на этом авто.
Представители республики каждый год выступают на межрегиональном турнире по дрифту. В этом на соревнования округа в Набережные Челны отправились уфимцы Дмитрий Пронь и Марсель Сибагатуллин. Последний из-за технических проблем не сумел пройти далёко по сетке, а Пронь вышел в финал. В решающем заезде он уступил представителю Самары Сергею Ермакову.
Дрифт – технически сложный и дорогой вид спорта: подбор запчастей, замена покрышек. Иногда выезд на двухдневный соревновательный уикэнд только для одной команды может обойтись в 100 тысяч рублей. Эта дисциплина автоспорта подразумевает скоростное прохождение сложных виражей с использованием управляемого заноса.
Всего в Уфе есть две специализированные трассы, где могут погонять любители дрифта: одна в районе Черниковки, а другая – недалеко от Зинино. Сезон в этой дисциплине автоспорта в самом разгаре: 12 и 19 августа пройдут очередные соревнования по дрифту.