Спортсмен из Уфы стал серебряным призёром чемпионата ПФО по дрифту

Это одна из дисциплин автоспорта, где нужно на скорости пройти сложные виражи с использованием управляемого заноса. Небольшие отметины на переднем колесе – единственное существенное повреждение автомобиля. Серебряный призёр чемпионата Приволжского федерального округа «Дрифт Z» в Набережных Челнах Дмитрий Пронь остался доволен выступлением как своим, так и команды.

Там ему помогали менеджер, механик, а также споттер – специалист, отвечающий за составление тактики на заезд.

Свою Toyota Altezza Пронь подготовил еще в 2021, и уже полтора сезона он выступает на этом авто.

Представители республики каждый год выступают на межрегиональном турнире по дрифту. В этом на соревнования округа в Набережные Челны отправились уфимцы Дмитрий Пронь и Марсель Сибагатуллин. Последний из-за технических проблем не сумел пройти далёко по сетке, а Пронь вышел в финал. В решающем заезде он уступил представителю Самары Сергею Ермакову.

Дрифт – технически сложный и дорогой вид спорта: подбор запчастей, замена покрышек. Иногда выезд на двухдневный соревновательный уикэнд только для одной команды может обойтись в 100 тысяч рублей. Эта дисциплина автоспорта подразумевает скоростное прохождение сложных виражей с использованием управляемого заноса.