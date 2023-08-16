В Минэкологии Башкирии отреагировали на видео с мертвой рыбой на озере Щучьем

Министерство природопользования и экологии Башкирии прокомментировало ситуацию с массовым мором рыбы на озере Суртанды (Щучье) в Абзелиловском районе республики.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором один из прибрежных участков озера, которое расположено неподалеку от деревни Самарское, усыпан мертвой рыбой.

По словам специалистов ведомства, данный водоем находится в собственности ООО «Капитал», которое занимается рыбоводством. Каждый год предприятие выпускает сотни тысяч мальков в воду. В текущем году уровень воды в озере Суртанды существенно снизился из-за жары. Недостаток кислорода в воде привел к гибели рыбы, уточнили в Минэкологии.

С сегодняшнего дня сотрудники ООО «Капитал» приступили к сбору и утилизации погибшей рыбы.