Инфляция в Башкирии ниже, чем в среднем по стране

Центральный банк России опубликовал аналитическую сводку об изменениях уровня инфляции в Башкирии. Специалисты провели анализ данных за июль 2023 года.

Согласно данным аналитиков, инфляционные темпы в регионе увеличились с 1,59% в июне до 2,77% в июле текущего года. Однако данный показатель остается ниже среднего значения для России в целом (4,30%) и для Приволжского федерального округа (3,84%). Базовая инфляция в республике не превышает 1,37%.

Годовой рост цен на продукты питания в Башкирии составил 1,83%. Эксперты объясняют этот рост увеличением издержек производителей и поставщиков на фоне ослабления рубля. При этом наиболее существенный прирост цен отмечен в категории фруктов и овощей – 17,38% по сравнению с июлем 2022 года. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 0,61%. Этот показатель аналитики связывают с активизацией спроса.