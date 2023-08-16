В одном из сёл Башкирии впервые отметили День физкультурника

Физкультура и спорт – под таким девизом в селе Русский Юрмаш прошли спортивные эстафеты в честь Дня физкультурника. На площадке собралось порядка 40 участников.

Бег в мешках, на скорость, прыжки на скакалках и множество других задач стояло перед спортсменами. Такое мероприятие для жителей села было проведено впервые.

Организатор и инициатор этого спортивного праздника Нина Бойко поделилась, что эти старты станут ежегодными. Сама она уже более 30 лет работает тренером в спортивной школе №32. Потому она сама и организует, и проводит такие мероприятия.