Воспитанники уфимской хоккейной школы начали готовиться к предстоящим соревнованиям

Воспитанники хоккейной школы имени Марата Азаматова вышли из отпуска. В рамках подготовки к новому сезону юные спортсмены принимают участие в товарищеских играх и турнирах.

Прошлый хоккейный сезон для воспитанников школы Азаматова выдался успешным: ребята впервые заняли высокие места в турнирной таблице регулярного первенства. Воспитанники школы 2009 года рождения стали вторыми, а команда на год старше заняла третье место. Тем самым они завоевали право участвовать в переходном турнире, где будут играть в группе сильнейших.

Серьезные задачи стоят перед школой и в этом сезоне. Пять коллективов разных возрастов – с 2008 и старше – в сентябре вступят в борьбу в межрегиональных соревнованиях Первенства федерального округа среди хоккейных школ. И продлится этот турнир до конца мая. Участие в нём примут более 50 спортивных школ Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Команда 2010 года во главе с новым тренером Ильей Орловым провели первый товарищеский матч. Но хоккеисты 2009 года оказались сильнее: 12:1.