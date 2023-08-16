В Башкирии путники встретили медведя

Жители Абзелиловского района встретили медведя. О происшествии они рассказали в социальных сетях.
Косолапый выбежал на дорогу к людям. Он на пару мгновений остановился, посмотрел в сторону сельчан, а после продолжил путь в лесную чащу.
В госкомитете Башкирии по ЧС напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными:
— Не подкрадывайтесь к животным. И вообще лучше передвигайтесь шумно - скорее всего, животное убежит.
— Если повстречались - дайте животному уйти.
— Не убегайте, и не поворачивайтесь спиной.
— Не смотрите в глаза. Но и не упускайте из виду. Смотрите поверх его головы или на грудь, на спину или бока.
— Не делайте резких движений. Оставайтесь спокойным, чтобы животное не посчитало вас угрозой. И осторожно отступайте назад.
— Не подходите, не прикасайтесь. Осторожно отступайте от него, надеясь, что оно утратит к вам интерес.
— Будьте крайне осторожны с ранеными животными. Они более уязвимы, отчего становятся более опасливыми.
— Держитесь подальше от детёнышей. Животные обычно защищают своё потомство, потому могут напасть, если вы просто приблизитесь к детёнышам.