В Башкирии путники встретили медведя

Жители Абзелиловского района встретили медведя. О происшествии они рассказали в социальных сетях.

Фото №1 - В Башкирии путники встретили медведя

Косолапый выбежал на дорогу к людям. Он на пару мгновений остановился, посмотрел в сторону сельчан, а после продолжил путь в лесную чащу.

В госкомитете Башкирии по ЧС напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными:

— Не подкрадывайтесь к животным. И вообще лучше передвигайтесь шумно - скорее всего, животное убежит.

— Если повстречались - дайте животному уйти.

— Не убегайте, и не поворачивайтесь спиной.

— Не смотрите в глаза. Но и не упускайте из виду. Смотрите поверх его головы или на грудь, на спину или бока.

— Не делайте резких движений. Оставайтесь спокойным, чтобы животное не посчитало вас угрозой. И осторожно отступайте назад.

— Не подходите, не прикасайтесь. Осторожно отступайте от него, надеясь, что оно утратит к вам интерес.

— Будьте крайне осторожны с ранеными животными. Они более уязвимы, отчего становятся более опасливыми.

— Держитесь подальше от детёнышей. Животные обычно защищают своё потомство, потому могут напасть, если вы просто приблизитесь к детёнышам.

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