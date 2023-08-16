В Уфе из-за ремонта Шакшинского моста откроют паромную переправу

Администрация Уфы решила открыть паромную переправу из-за ремонта моста в Шакше. Переправа получил название «Князево», так как будет расположена у одноименного посёлка.
Такое решение должно помочь с проблемой, возникшей с закрытием на ремонт Шакшинского моста 31 июля. Открытая для движения половина моста (по одной полосе в каждую сторону) с пропуском трафика не справляется.
Как сообщили в мэрии, тестовый проход парома по рассматриваемому маршруту прошел успешно, подъездные пути к переправе организованы. Переправа будет работать до 23 октября. Тарифы соответствуют ценам на паромных переправах города.