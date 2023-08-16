В Башкирии за 7 месяцев зарегистрировано 7 случаев токсокароза – Роспотребнадзор

Эпизоды заражения связаны с контактами с домашними собаками, которые находятся на привязи, а также из-за недостаточного соблюдения личной гигиены.

Токсокароз представляет собой паразитарное заболевание, вызванное токсокарой. Этот паразит поражает в первую очередь собак, но иногда и кошек, после чего может передаться человеку. Следует отметить, что больной человек не является источником опасности для окружающих.

Болезнь характеризуется продолжительным и рецидивирующим течением, проявляющимся различными клиническими симптомами, включая поражение внутренних органов и глаз.

Согласно статистике, каждая третья собака инфицирована токсокарозом. Именно в организме животных личинки этого паразита достигают зрелой стадии и выделяют яйца в окружающую среду.