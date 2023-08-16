В Башкирии за 7 месяцев зарегистрировано 7 случаев токсокароза – Роспотребнадзор

Эпизоды заражения связаны с контактами с домашними собаками, которые находятся на привязи, а также из-за недостаточного соблюдения личной гигиены.
Токсокароз представляет собой паразитарное заболевание, вызванное токсокарой. Этот паразит поражает в первую очередь собак, но иногда и кошек, после чего может передаться человеку. Следует отметить, что больной человек не является источником опасности для окружающих.
Болезнь характеризуется продолжительным и рецидивирующим течением, проявляющимся различными клиническими симптомами, включая поражение внутренних органов и глаз.
Согласно статистике, каждая третья собака инфицирована токсокарозом. Именно в организме животных личинки этого паразита достигают зрелой стадии и выделяют яйца в окружающую среду.
Люди могут заразиться через грязные руки, например, после того как погладят животное, на шерсти которого присутствуют яйца токсокар. Также инфицирование возможно при употреблении немытых ягод, фруктов и овощей, выращенных на грядках, где также присутствовали яйца токсокар.