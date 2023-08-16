В Уфе удалось спасти от смерти мужчину

Его заплыв мог бы завершиться печально, если бы спасатели вовремя не подошли к нему на катере и не подняли на борт. Они транспортировали обессилившего пловца на сушу и провели профилактическую беседу. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинской помощи не нуждался.