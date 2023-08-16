В Уфе удалось спасти от смерти мужчину

16 августа в Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты пришли на помощь 30-летнему мужчине.
Уфимец заплыл далеко от берега и начал тонуть. Его заметили спасатели, которые дежурили на пляже «Берег солнца». В 200 метрах ниже течения они увидели, как мужчина едва не запутался в водорослях и пытался плыть против течения к берегу.
Его заплыв мог бы завершиться печально, если бы спасатели вовремя не подошли к нему на катере и не подняли на борт. Они транспортировали обессилившего пловца на сушу и провели профилактическую беседу. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинской помощи не нуждался.
Фото: УГЗ г. Уфы.