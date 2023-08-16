На базе БГПУ имени М. Акмуллы создан новый учебно-педагогический округ

В Уфе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа. Ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Салават Сагитов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики Анзор Езаов и министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Инна Кравченко поставили подписи под данным документом. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

По словам министра просвещения страны Сергея Кравцова, Башкирский государственный педагогический университет имеет огромный опыт подготовки преподавателей. Подписанное соглашение о формировании учебно-педагогического округа позволит этому вузу взаимодействовать с различными регионами и предоставлять им методическую поддержку. В будущем планируется включить в этот округ все 89 субъектов Российской Федерации. Инициатива направлена на улучшение качества образования и воспитания в стране, отметил Сергей Кравцов.