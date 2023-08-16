В Уфе специалисты рассказали, как правильно делать закупки по федеральному закону

Проблемы самые разные, начиная от планирования, квотирования, импортозамещения. Главное – соблюсти закон, правильно закупить нужную продукцию, ничего не нарушив, и сделать так, чтобы российский производитель развивался.

Александр Гаврилов, руководитель направления по работе с госкорпорациями и коммерческими заказчиками электронной торговой площадки «Газпромбанка»