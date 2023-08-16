В Уфе специалисты рассказали, как правильно делать закупки по федеральному закону

В Уфе специалисты рассказали о нюансах проведения закупок по 223-му федеральному закону. Организаторами конференции выступили Госкомитет по конкурентной политике и электронная торговая площадка «Газпромбанка».

Было около 300 участников: заказчики, представители органов власти и эксперты.  223-й федеральный закон регулирует закупки госкомпаний, естественных монополий и организаций. В отличие от госзаказчиков, субъекты тратят свои собственные, а не бюджетные деньги, но при этом их деятельность имеет большое общественное значение. Неэффективные закупки таких компаний могут, например, сказываться на повышении тарифов на газ или услуги ЖКХ, влиять на качество и безопасность оказываемых услуг. Поэтому государство ведет контроль в этой сфере. 

Проблемы самые разные, начиная от планирования, квотирования, импортозамещения. Главное – соблюсти закон, правильно закупить нужную продукцию, ничего не нарушив, и сделать так, чтобы российский производитель развивался.

Александр Гаврилов, руководитель направления по работе с госкорпорациями и коммерческими заказчиками электронной торговой площадки «Газпромбанка»
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