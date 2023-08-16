В Башкирии дети участников СВО будут питаться в школах бесплатно до конца обучения

Для детей участников спецоперации из Башкирии будет обеспечено бесплатное горячее питание в школах до окончания их обучения. Соответствующее постановление подписано Главой республики Радием Хабировым.

Фото №1 - В Башкирии дети участников СВО будут питаться в школах бесплатно до конца обучения

Положения документа касаются учащихся 5-11 классов. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо предоставить заявление, в котором указана степень родства с участником спецоперации, а также справку из военкомата.

Документы можно предоставить лично либо отправить на электронную почту образовательного учреждения.

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