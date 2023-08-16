В Башкирии проекты в сфере кинематографии впервые получают грантовую поддержку

Этот конкурс возник по инициативе главы республики, который лично очень трепетно курирует всю киноотрасль. Благодаря такой поддержке у нас в Башкирии сложилась четкая, ясная система. С одной стороны, это кинопроизводство – своя региональная киностудия, с другой стороны – это мощная система кинопоказа, муниципальные кинотеатры.

Наталья Лапшина, заместитель министра культуры Республики Башкортостан