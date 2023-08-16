В Башкирии проекты в сфере кинематографии впервые получают грантовую поддержку

Башкортостан стабильно входит в пятерку лидеров по всем федеральным грантовым конкурсам – по активности и привлеченным суммам. Об этом рассказали на пресс-конференции в Уфе.
Некоммерческие организации республики с 2013 по 2023 годы привлекли миллиард с лишним рублей. Это деньги, которые попали в Башкортостан из федерального бюджета и распределились по прозрачным правилам с высоким «выхлопом».
Что касается регионального уровня, то в 2023 году фонд грантов главы республики проводит пять конкурсов. Поддерживают проекты по развитию языковой культуры, молодежной политики и гражданского общества. Помимо уже традиционных направлений, в этом году создан конкурс на предоставление грантов РБ по кинематографии.
Основная доля заявок и побед приходится на столицу Башкортостана, но и муниципалитеты не отстают. Самыми активными как по количеству, так и по успехам оказались Стерлитамак, Сибай и Нефтекамск.