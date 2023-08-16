В одном из районов Башкирии намерены развивать птицеводство

В Иглинском районе намерены развивать птицеводство. Так, например, единственное в муниципалитете хозяйство по выращиванию птицы готовится ввести в строй убойный цех.
Однако, как говорят агрономы, сырьевой базы для нового цеха будет недостаточно. Поэтому необходимо создавать новые птицеводческие предприятия. Об этом рассказали министру сельского хозяйства Башкортостана во время его рабочего визита в Иглинский район.
Ильшат Фазрахманов побывал в восьми сельхозпредприятиях, где ознакомился с ходом уборочных работ, подготовкой почвы под посев озимых культур, приобретением техники в хозяйствах. Говорили и о мерах их государственной поддержки. На данный момент иглинские аграрии скосили 90% озимых и 33% яровых культур.