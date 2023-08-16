В одном из районов Башкирии намерены развивать птицеводство

В Иглинском районе намерены развивать птицеводство. Так, например, единственное в муниципалитете хозяйство по выращиванию птицы готовится ввести в строй убойный цех.

Однако, как говорят агрономы, сырьевой базы для нового цеха будет недостаточно. Поэтому необходимо создавать новые птицеводческие предприятия. Об этом рассказали министру сельского хозяйства Башкортостана во время его рабочего визита в Иглинский район.