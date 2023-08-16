В Башкирии завершилось расследование убийства дальнобойщика

В Башкирии завершилось расследование дела об убийстве знакомого. Двое жителей Учалинского района 27 и 30 лет с особой жестокостью расправились с дальнобойщиком из Челябинской области.
30 сентября 2022 года в полицию обратилась родственница 34-летнего мужчины и сообщила, что он уже сутки не выходит на связь. По словам женщины, дальнобойщик пропал в тот день, когда находился в Учалинском районе.
Вскоре следователи установили марку автомобиля, на котором передвигались злоумышленники и после всех оперативно-розыскных мероприятий установили личности преступников. Установлено, что житель челябинской области приехал в Учалинский район 20 сентября, оставил грузовую машину на автостоянке и встретился в приятелями. В компании еще троих друзей мужчина распивал спиртное.
Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Преступники вывезли мужчину в лес, где избивали балонным ключом и бревном. Затем злоумышленники привязали еще живого мужчину к буксировочному тросу и оттащили в поле, где нанесли множественные ножевые ранения. На следующий день преступники вернулись с лопатой и закопали тело. Уголовное дело передано в прокуратуру. Позже дело передадут в суд.