В Башкирии завершилось расследование убийства дальнобойщика

В Башкирии завершилось расследование дела об убийстве знакомого. Двое жителей Учалинского района 27 и 30 лет с особой жестокостью расправились с дальнобойщиком из Челябинской области.

30 сентября 2022 года в полицию обратилась родственница 34-летнего мужчины и сообщила, что он уже сутки не выходит на связь. По словам женщины, дальнобойщик пропал в тот день, когда находился в Учалинском районе.

Вскоре следователи установили марку автомобиля, на котором передвигались злоумышленники и после всех оперативно-розыскных мероприятий установили личности преступников. Установлено, что житель челябинской области приехал в Учалинский район 20 сентября, оставил грузовую машину на автостоянке и встретился в приятелями. В компании еще троих друзей мужчина распивал спиртное.