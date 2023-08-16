В Башкирии проходит конкурс "Урал батыр", в котором принимают участие юные сказители. Торжественно конкурс был открыт в Бурзянском районе.
Праздник, посвященный историческому эпосу башкирского организовывают уже 25-й раз. В конкурсе приняли участие не только мальчики и девочки из Башкирии, но и из других регионов.
К юным участникам конкурса обратился исполняющий обязанности главы муниципального района Гайса Халитов. Чиновник отметил, что бурзянская земля бережно хранит историю народа, что на этих благодатных землях навечно сохранились следы Урал батыра, Бабсак бея, Масема. “Эпос “Урал батыр” каждый башкир должен носить в своем сердце”-рассказал Гайса Халитов.
Также участников от имени руководителя Министерства образования Айбулата Хажина поприветствовала начальник отдела ведомства Розалия Сафиуллина:
- Этот конкурс – настоящая школа для юных сказителей. Отрадно, что сегодня среди участников есть и воспитанники детских садов, и суденты. Мы сегодня находимся на земле, где чтят, любят и бережно хранят свою историю.