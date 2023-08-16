В Башкирии молодые врачи могут получить 3 млн рублей по новой программе

Врачи Башкортостана могут получить 3 млн рублей.Минздрав республики реализует новую программу. Ее суть – привлечь специалистов в небольшие медучреждения. Предложение, по мнению чиновников, должно хотя бы частично решить кадровый дефицит, особенно в сельской местности. Кто и как может получить выплаты?

Главное при работе с маленькими пациентами – найти общий язык, говорит Зифа Галина. Врачом девушка мечтала стать с детства, а вот конкретно в педиатры пошла уже во время учебы в вузе. Вопрос, где работать, практически не стоял. Девушка сразу решила вернуться на малую родину – все-таки здесь родители, семья, да еще и новая программа поддержки: в районной больнице ей предложили 3 млн за трудоустройство.

Недолго сомневалась и Эльвира Суфиянова, которая документы на трудоустройство подала на следующий день после получения диплома. Причины те же: с одной стороны, близкие люди рядом, с другой – хорошие финансовые подъемные для начинающего специалиста. Выгода обоюдная. Медучреждение, получая в штат специалиста, решает проблему дефицита кадров. Нехватка врачей существует повсеместно, особенно на селе.

На денежную выплату могут рассчитывать терапевты, педиатры и врачи общей практики. Важное условие – ранее соискатели не участвовали в программах господдержки, а данная медорганизация – первая в трудовой карьере. Численность прикрепленных пациентов в больнице, кстати, не должна превышать 25 тысяч человек. Что немаловажно, участвовать могут и выпускники из других регионов. О поддержке земляков, которые хотят вернуться на малую родину, не раз, в том числе и на встречах со студентами, говорил Радий Хабиров.

Для будущих врачей мы создаём комфортные условия работы и научной деятельности. Есть грантовые программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С удовольствием примем вас на работу после завершения учебы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан