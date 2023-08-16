В Башкирии инспекторы ГИБДД провели рейд среди мотоциклистов

В Кармаскалинском районе, в деревне Кулушево, мотоциклист сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребёнок с тяжёлыми травмами госпитализирован. Благодаря оперативным действиям водителя установили. Им оказался 13-летний подросток. Испугавшись, он скрылся с места ДТП. Это не первая авария с участием семиклассника. Теперь ответственность за своего ребенка будут нести родители. В свою очередь сотрудники ГИБДД вышли в рейд, чтобы исключить ДТП с мотоциклистами.

Несмотря на все запреты, мальчик снова и снова продолжает колесить. Накануне сбил пятилетнего малыша, а в конце июня на питбайке со своим одноклассником столкнулся с автомобилем. Тогда их госпитализировали самих. Теперь родителям снова предстоит нести ответственность, составлен очередной административный материал, документы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Уже в Нефтекамске автоинспекторам пришлось погоняться за нарушителем. Пожилой мужчина управлял мопедом, не имея прав.

Чтобы уменьшить аварийность на дорогах, сотрудники ДПС начали профилактический рейд. Они проверяли наличие всех документов на транспортное средство и специальной экипировки.

С этого мотоциклиста можно и нужно брать пример. В частности, нарушителям, которых выявили во время рейда. За сутки зафиксировано более 30 правонарушений езды на мотоциклах, среди которых и нетрезвые водители. Таковы результаты профилактического рейда. Экипажи работают на самых оживлённых и аварийно опасных участках федеральных, региональных трасс и на городских улицах. Особое внимание инспекторов ДПС уделяется нарушению правил, в том числе управлению транспортом в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным и незарегистрированным транспортом.

На специальных курсах объясняют последствия халатности и беспечного отношения. Головной убор – это самая важная часть у мотоциклиста, главная защита от травм головы. Многие владельцы двухколёсного транспорта выжили в авариях именно благодаря шлему. На уфимском автодроме первым делом инструктор учит этому правилу будущих мотоводителей.