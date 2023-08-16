В Башкирии жительница села своими силами построила храм

Чувашское село Васильевка Ишимбайского района населяют около 700 человек. Большинство селян крещеные, но часовни в поселке никогда не было. Роза Андреева, многодетная мать, с детства мечтала построить храм. Несколько лет назад мечта сбылась.

Мечта стала реальностью. В планы Розы Андреевой односельчане сначала не верили. Но мать семерых детей была настроена решительно, хоть и средств было немного. В 2012 году семья Андреевых получила разрешение на строительство, и с этого момента началась долгая, но важная миссия – строительство храма. Со временем появились помощники и благотворители. На сегодняшний день часовня действует уже четыре года.

Теперь в храм приезжают верующие со всего района. На этот раз здесь прошел престольный праздник села Васильевка, День памяти блаженного Василия Московского. На мероприятие прибыл и преосвященнейший Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. Он освятил крест и купол над часовней родника при храме и возглавил божественную литургию.