В Уфе прошло заседание Союза торгово-промышленных предприятий «Живая земля»

Встреча лидеров индустрии БАД и начинающих предпринимателей. На экспертной площадке Союза промышленный предприятий – обсуждение лучших практик управления бизнесом в условиях новых требований законодательства, тренды и актуальная аналитика, стратегии продвижения БАД, поиск новых возможностей и точек роста.

Третье заседание началось с хороших новостей. Все больше предпринимателей стремятся вступить в ряды Союза торгово-промышленных предприятий в сфере БАД «Живая земля».

Утверждение комитетов различных направлений, создание единого сайта и другие задачи – тоже на повестке. По мнению экспертов, сегодня у отечественных производителей БАД большой потенциал, и они его активно реализуют.