В Башкирии состоялся третий «Балтачевский марафон»

Село Старобалтачево стало центром внимания для любителей бега и здорового образа жизни. Там уже в третий раз прошел «Балтачевский марафон».

Нынешние соревнования приурочены к 100-летию образования Министерства спорта Республики Башкортостан и 93-летию образования района. Теперь это уже не только районное мероприятие, но и межрайонные соревнования. В нынешних приняли участие спортсмены Аскинского и Мишкинского районов.

Мы хотим не просто развивать физическую культуру и спорт, имея наш опыт и ресурсы, развивать родной район, мы хотим соревнования, которые проходят в Балтачевском районе, выводить на действительно высокий уровень.

Валерий Сабанов, руководитель центра специальных программ реабилитации и обеспечения безопасности ветеранов подразделений специального назначения «Касатка СН»

Организаторы уверены: в дальнейшем соревнования выйдут на республиканский и общероссийский масштаб. 62-летний Винер Садретдинов из Аскинского района показал лучший результат на основной дистанции в 10 километров. Также для детей прошли забеги на 100 метров. Кроме того, спортсмены могли попробовать свои силы на дистанциях в один, два с половиной и пять километров.

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