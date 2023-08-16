В Башкирии состоялся третий «Балтачевский марафон»

Организаторы уверены: в дальнейшем соревнования выйдут на республиканский и общероссийский масштаб. 62-летний Винер Садретдинов из Аскинского района показал лучший результат на основной дистанции в 10 километров. Также для детей прошли забеги на 100 метров. Кроме того, спортсмены могли попробовать свои силы на дистанциях в один, два с половиной и пять километров.