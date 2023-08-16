В Башкирии состоялся третий «Балтачевский марафон»

Село Старобалтачево стало центром внимания для любителей бега и здорового образа жизни. Там уже в третий раз прошел «Балтачевский марафон».
Нынешние соревнования приурочены к 100-летию образования Министерства спорта Республики Башкортостан и 93-летию образования района. Теперь это уже не только районное мероприятие, но и межрайонные соревнования. В нынешних приняли участие спортсмены Аскинского и Мишкинского районов.
Организаторы уверены: в дальнейшем соревнования выйдут на республиканский и общероссийский масштаб. 62-летний Винер Садретдинов из Аскинского района показал лучший результат на основной дистанции в 10 километров. Также для детей прошли забеги на 100 метров. Кроме того, спортсмены могли попробовать свои силы на дистанциях в один, два с половиной и пять километров.