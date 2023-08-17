В Башкирии перевернулся груженый бензовоз

В Мечетлинском районе перевернулся грузовик, перевозивший опасный груз. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике, вечером 17 августа неподалеку от села Большеустьикинское автомобиль «МАН» съехал с трассы в кювет, а затем перевернулся.

Известно, что грузовик перевозил 20 тонн горючего. На месте происшествия работают госавтоинспекторы, сотрудники МЧС по Башкирии и другие службы экстренного реагирования.

Грузовик следовал из Екатеринбурга по автодороге Р-350 в направлении Ачит-Месягутово. В результате инцидента пострадал водитель грузовика – мужчина 36 лет. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Утечки топлива не зафиксировано. Создана воздушно-пенная подушка для предотвращения распространения загрязнения. Движение в районе аварии сохранено. Для поднятия транспортного средства на место происшествия направлена специализированная техника, рассказали в ведомстве.

Детали произошедшего уточняются.