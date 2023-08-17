В Башкирии парень угнал две машины

По предварительным данным, у подозреваемого, проходившего мимо стоянки автомобилей возник умысел угнать один из них для того, чтобы покататься. Выбрав ВАЗ-21099, заметил в замке зажигания ключ, разбил окно водительской двери и начал движение. Однако проехав несколько километров, машина заглохла. Злоумышленник достал из нее аккумулятор и направился на поиски другого средства передвижения.

пресс-служба МВД по РБ