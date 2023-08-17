В Башкирии парень угнал две машины

29 и 58-летние жители Белебеевского района Башкирии обратились в полицию с заявлениями об угоне авто. Как сообщили в МВД по РБ, возбуждено 2 уголовных дела.

Фото №1 - В Башкирии парень угнал две машины

В скором времени оперативники задержали 22-летнего подозреваемого. Он раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, у подозреваемого, проходившего мимо стоянки автомобилей возник умысел угнать один из них для того, чтобы покататься. Выбрав ВАЗ-21099, заметил в замке зажигания ключ, разбил окно водительской двери и начал движение. Однако проехав несколько километров, машина заглохла. Злоумышленник достал из нее аккумулятор и направился на поиски другого средства передвижения.

пресс-служба МВД по РБ

В соседнем дворе он обнаружил ВАЗ-2109 с приоткрытым окном, просунув руку и разблокировав дверь, угонщик сомкнул провода, чтобы его завести и попытался угнать второй автомобиль, но попытка не увенчалась успехом. Проехав несколько метров руль отечественного авто заблокировался. Подозреваемый, бросив «девятку», скрылся с места преступления.

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