В Башкирии на подростков рухнул остановочный павильон

Накануне в Башкирии двое молодых людей пострадали от обрушения металлического остановочного павильона. По информации телеграм-канала «Честно говоря», инцидент произошел в Иглино на улице Якутова.

После случившегося подростки были доставлены в Уфу – в городскую клиническую больницу № 17. Медики оценивали их состояние как тяжелое. У девушки врачи зафиксировали перелом локтевого сустава со смещением, ушиб тазобедренного сустава и ушиб грудной клетки. У парня обнаружен перелом одного из позвонков и ушиб колена.

Местные жители в социальных сетях утверждают, что остановочный павильон не впервые падает из-за сильного ветра.

Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова сообщила, что этот остановочный павильон был установлен в рамках ремонта дороги в 2021 году. Согласно действующему контракту, объект находится на гарантии. Работы по установке выполнило подведомственное «Башкиравтодору» Иглинское ДРСУ.

Павильон прежде не падал, однако крыша этой остановки отлетала еще весной. Инженеры Иглинского ДРСУ её восстановили. По мнению Гюзель Насыровой, дети укрылись за павильоном, и именно в это время подул сильный ветер, после чего остановочный павильон рухнул.