В Башкирии четверо участников ОПГ занимались организацией и проведением азартных игр

По версии следствия, в период с марта 2022 по июнь 2023 года на территории г. Стерлитамака действовала преступная группа, которая занималась организацией и проведением азартных игр. Лидером преступной группы являлась уже ранее судимая за аналогичное преступление 38-летняя жительница Стерлитамакского района, которая вовлекла еще двоих девушек и одного мужчину для работы администраторами игровых клубов. Игровые клубы были организованы в двух арендованных квартирах в г. Стерлитамаке, туда были приобретены компьютеры, на которые в нарушении авторских прав установлено специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. В целях конспирации в заведения допускались только проверенные игроки, которых знали организаторы и их знакомые.

пресс-служба СУ СКР по РБ