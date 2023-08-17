В Башкирии четверо участников ОПГ занимались организацией и проведением азартных игр
В Стерлитамаке завершилось расследование уголовного дела в отношении группы из четырех человек по факту организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, в период с марта 2022 по июнь 2023 года на территории г. Стерлитамака действовала преступная группа, которая занималась организацией и проведением азартных игр. Лидером преступной группы являлась уже ранее судимая за аналогичное преступление 38-летняя жительница Стерлитамакского района, которая вовлекла еще двоих девушек и одного мужчину для работы администраторами игровых клубов. Игровые клубы были организованы в двух арендованных квартирах в г. Стерлитамаке, туда были приобретены компьютеры, на которые в нарушении авторских прав установлено специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. В целях конспирации в заведения допускались только проверенные игроки, которых знали организаторы и их знакомые.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Незаконную игорную деятельность пресекли полицейские и следователи в июне текущего года.
В связи с нарушением авторских прав при использовании нелицензированного игрового программного обеспечения компании-правообладателю причинен имущественный ущерб. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.
пресс-служба СУ СКР по РБ
В скором времени уголовное дело будет рассматриваться в суде.