Радий Хабиров анонсировал старт конкурса на предоставление господдержки молодым ученым

В этом году программа расширяется, и у её участников появилось ещё больше возможностей. Об этом глава республики написал в своих социальных сетях.

Из бюджета выделяются средства для университетов и научных организаций, которые самостоятельно распределяют их между претендентами. Прошлогодний конкурс прошёл с большим успехом – 70 человек улучшили свои жилищные условия, а 262 участника прошли научно-образовательные стажировки в ведущих вузах.

В этом году в программу внесли несколько изменений. Так, в список участников включены академические институты. Теперь на гранты могут претендовать и все федеральные государственные научные учреждения, действующие на территории региона.

Также расширена география научных стажировок, и в перечень включены престижные учебные заведения Сколтеха и научно-технологический университет «Сириус».

Кроме того, установлены новые максимальные суммы грантов для прохождения стажировок: 250 тыс. рублей – для российских университетов и до 500 тыс. рублей – для зарубежных.