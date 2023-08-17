Уфимцев предупредили о пробках и посоветовали заранее планировать свои маршруты

Жителям Уфы рекомендовали заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу в период с конца августа по начало сентября: вероятность возникновения пробок на дорогах значительно возрастет.

По информации городской администрации, увеличение автомобильного движения в начале учебного года является характерной ситуацией для всех крупных мегаполисов. В этот период многие горожане возвращаются из загородных домов и отпусков, студенты возвращаются после каникул, приезжают новые студенты-первокурсники. Кроме того, многие направляются в торговые центры, чтобы подготовиться к новому учебному году.

Также необходимо учесть, что на дорогах города продолжаются работы по ремонту и строительству, из-за которых временно перекрывают улицы. Например, с марта текущего года в Уфе ведется ремонт старого арочного моста через Белую, который планируется завершить к 450-летию города. Также идет процесс реконструкции улицы Пугачева, в связи с чем в Уфе введены объездные маршруты.