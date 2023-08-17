Семья воина, погибшего в зоне СВО, приняла его овчарку и кота

Мать погибшего бойца Андрея Егорова приютила верных спутников своего сына – овчарку Пирата и кота Фугаса. Животных доставили до Чишминского района на автомобиле.

Андрей с позывным «Башкир» погиб в день 70-летия своей матери. После гибели хозяина товарищи бойца задумались, что теперь делать с его преданными животными. Сначала решили оставить Пирата и Фугаса в воинской части, но пес и кот сильно скучали по Андрею, и бойцы приняли решение отвезти их к его семье.

Собаку Андрей вместе с товарищами обнаружил на территории частного сектора. Исхудавший и ослабленный от голода, пес не доверял посторонним, и никого к себе не подпускал. Но «Башкир» смог найти с Пиратом общий язык, и пес следовал за своим хозяином повсюду. Он даже доставлял боеприпасы – для этого ему перешили бронежилет.

Фугаса Андрей нашел еще котенком и между животными сразу завязалась дружба.

Мать погибшего бойца считает этих животных членами своей семьи. Ведь именно они были рядом с ее сыном в боях в зоне спецоперации.