Жители Башкирии активно вступают в ряды второго батальона имени Салавата Юлаева

С момента начала набора добровольцев во второй башкирский батальон имени Салавата Юлаева его участниками стали уже более ста граждан республики. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.

Сообщается, что накануне в Туймазах открылось подразделение общественного штаба, осуществляющего набор в батальон, и планируется открытие филиалов в различных частях региона. Центральный офис расположен в Уфе по адресу: бульвар Славы, дом 6, в здании ДОСААФ. В числе задач, стоящих перед будущими бойцами – обеспечение безопасности армейских тылов, охрана блокпостов в зоне СВО, а также поддержание общественного порядка.

В батальон принимают мужчин до 50 лет в хорошей физической форме. Кроме того, требуются повара и медики. Отметим, что рассматриваются заявления о вступлении в батальон и от женщин.

Напомним, инициаторами создания очередного подразделения стали ветераны боевых действий, которые создавали первый батальон имени Салавата Юлаева. Глава республики Радий Хабиров провел встречу с членами общественного штаба батальона и поддержал их решение.

Более подробная информация о вступлении в батальон доступна по номеру телефона: +7 (987) 023-76-00.