В Башкирию привезли вакцину для профилактики гриппа

На склад компании «Башфармация» поступили вакцины для профилактики гриппа, сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях. Команда сотрудников уже провела проверку и сканирование препаратов. В ближайшее время планируется распределение вакцины по медучреждениям.

Айрат Рахматулин напомнил, что первые вспышки гриппа, как правило, случаются в октябре-ноябре. Рекомендуется проводить вакцинацию раз в год – в период с августа по декабрь. В текущем эпидемическом сезоне планируется вакцинировать более 1,8 млн человек в соответствии с национальным календарем прививок.

В первую очередь прививать будут школьников, дошкольников, сотрудников образовательных учреждений и медицинских организаций, а также граждан старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Вакцинация против гриппа будет осуществляться в прививочных кабинетах районных и городских больниц, поликлиниках, а также в ФАПах и врачебных амбулаториях, уточнил руководитель ведомства.