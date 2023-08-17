Премьер-министр правительства Башкирии проинспектировал строительство Межвузовского кампуса

Проведен стоимостной анализ работ по сносу зданий и сооружений на участке строительства. В Министерство образования и науки направлено уточненное планировочное решение по Геномному центру и технологические задания на проектирование основного здания кампуса. Закуплено оборудование для теплового пункта и насосных станций пожаротушения для обеспечения зданий Университета науки и технологий. Начат его монтаж на объекте. Проведен снос здания общежития университета.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ