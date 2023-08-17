Премьер-министр правительства Башкирии проинспектировал строительство Межвузовского кампуса

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров проинспектировал строительную площадку Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.
Андрей Назаров посетил строительную площадку кампуса мирового уровня вместе с руководителями ведомств, ректорами и представителями заинтересованных организаций. Они совершили обход территории и оценили ход работ.
Очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра руководитель кабмина провел в здании Правительства республики. Андрей Назаров отметил, что Министерством науки и высшего образования России утверждена дорожная карта по реализации проекта строительства кампуса. Первая контрольная точка включает в себя определение плановых значений социально-экономических эффектов проекта. Остальные контрольные точки касаются заключения договоров на закупку оборудования.
Участники совещания рассмотрели вопрос, касающийся строительства первой и второй очереди.
Руководитель кабмина также акцентировал внимание присутствующих на вопросах, связанных со строительством второй очереди кампуса.
По итогам заседания Андрей Назаров вновь напомнил собравшимся о необходимости завершить все работы в срок.