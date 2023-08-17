В Башкирии перед началом учебного года автоинспекторы проверили школьные автобусы

Проверяют техническое состояние ходовой части и тормозной системы, работоспособность ремней безопасности, приводы аварийных выходов, комплектацию салона и исправность рулевого механизма. Если имеются недочёты, автомобиль ТО не проходит. Водителю даётся 20 дней на их устранение, после чего автобус необходимо снова пригнать на станцию для проверки.