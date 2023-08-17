Врачи рассказали о самочувствии подростков, на которых ветер обрушил остановочный павильон

Вчера днем в поселке Иглино на подростков – 16-летнюю девушку и парня – упал остановочный павильон. Конструкция была сорвана с креплений из-за сильного ветра. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня в Министерстве здравоохранения республики сообщили, что в настоящее время состояние молодых людей оценивается медиками как средней степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей.

По предварительной информации, у парня был диагностирован компрессионный перелом позвонка, закрытый перелом копчика и ушиб правого коленного сустава. Его госпитализировали в ортопедическое отделение уфимской больницы №17.

Девушка получила ушиб мягких тканей затылка, закрытый перелом левой плечевой кости и закрытый перелом латерального отдела позвонка слева без смещения. Ее положили в травматологическое отделение стационара.