В Башкирии выросло число пожаров в садовых товариществах на 78%

На 78% выросло число пожаров в садовых товариществах Башкортостана по сравнению с прошлым годом. В 2023 в СНТ произошел 161 пожар, в результате которых погибли 13 человек – это на десять больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам сотрудников МЧС, которые регулярно проводят профилактические рейды, чаще всего причиной возгорания становятся неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пользования электрооборудованием и печью.
Эти вопросы обсудили на пресс-конференции под руководством заместителя премьер-министра Правительства Башкортостана Ирека Сагитова. На брифинг пришли председатели садовых товариществ, а это более 100 человек. Также на конференции провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации.