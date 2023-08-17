Жители Башкирии смогут наблюдать за Венерой

После нижнего соединения с Солнцем Венера переходит на утреннее небо, но из-за близкого расположения к Солнцу не будет видна ещё в течение нескольких дней. Только в конце августа она станет доступной для наблюдения, появляясь над горизонтом за полтора часа до восхода Солнца. Как очень яркая звезда, она будет видна перед рассветом в созвездии Рака на фоне утренней зари низко над горизонтом на востоке.

Уфимский планетарий