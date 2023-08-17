Жители Башкирии смогут наблюдать за Венерой

Представители Уфимского планетария рассказали, что в августе Венера станет «утренней звездой» и станет доступной для наблюдения.
В середине лета планета наоборот стала невидимой, так как приблизилась к Солнцу на небосводе. Венера заходила почти в одно время с звездой.
13 августа в 14:14 по московскому времени Венера сблизилась с Солнцем — вступила с ним в нижнее соединение. То есть Земля, Венера и Солнце расположились на одной прямой, так что Венера оказалась между Землей и Солнцем. С Земли Венера видна перед Солнцем. В течение нескольких недель до и после соединения с Солнцем планета, теряясь в солнечном свете, не видна.
Утренняя видимость Венеры будет продолжаться до 4 июня 2024 года — до верхнего соединения с Солнцем.